В ГД предложили устанавливать в парках питьевые фонтанчики

Депутаты думской фракции «Новые люди» предложили рассмотреть возможность установки бесплатных питьевых фонтанчиков в городских парках и общественных пространствах. По мнению авторов обращения, во многих городских парках доступ к питьевой воде либо отсутствует, либо ограничен, что особенно неудобно в жаркую погоду для семей с детьми, пожилых людей и тех, кто занимается спортом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо парламентариев.

Инициативу направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Олег Леонов и Амир Хамитов.

Депутаты предлагают устанавливать фонтанчики при благоустройстве новых парков, реконструкции действующих территорий, а также в рамках региональных и муниципальных программ.

По их мнению, такая мера сделает городские общественные пространства более комфортными для отдыха и занятий спортом.