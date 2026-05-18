Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
27°
Втр, 19
28°
Срд, 20
27°
ЦБ USD 72.35 -0.78 19/05
ЦБ EUR 84.07 -1.11 19/05
Нал. USD 74.75 / 74.60 18/05 18:25
Нал. EUR 89.71 / 90.00 18/05 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 140
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 404
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 441
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
6 810
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В ГД предложили обязать оснащать общественный транспорт кондиционерами
Депутаты фракции «Новые люди» предложили сделать обязательной установку кондиционеров в общественном транспорте. Авторы обращения отметили, что сейчас наличие кондиционеров в автобусах, троллейбусах и другом транспорте зависит от решений регионов, муниципалитетов и перевозчиков. При этом даже при обновлении автопарка комфортные условия для пассажиров обеспечивают не везде. Если установить кондиционеры на изношенный транспорт невозможно или слишком дорого, такой подвижной состав предлагают заменять в приоритетном порядке.

Депутаты фракции «Новые люди» предложили сделать обязательной установку кондиционеров в общественном транспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение парламентариев к министру транспорта Андрею Никитину.

Инициативу направили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Олег Леонов и Антон Ткачев.

Авторы обращения отметили, что сейчас наличие кондиционеров в автобусах, троллейбусах и другом транспорте зависит от решений регионов, муниципалитетов и перевозчиков. При этом даже при обновлении автопарка комфортные условия для пассажиров обеспечивают не везде.

Депутаты предложили обязать устанавливать кондиционеры во весь новый общественный транспорт, который закупают для регулярных перевозок. Кроме того, они считают необходимым поэтапно оснащать климатическими системами старые автобусы и троллейбусы, если это возможно технически.

Если установить кондиционеры на изношенный транспорт невозможно или слишком дорого, такой подвижной состав предлагают заменять в приоритетном порядке.

По мнению авторов инициативы, это позволит сделать поездки комфортнее и ускорит обновление старого общественного транспорта.