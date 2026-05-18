В ГД предложили обязать оснащать общественный транспорт кондиционерами

Депутаты фракции «Новые люди» предложили сделать обязательной установку кондиционеров в общественном транспорте. Авторы обращения отметили, что сейчас наличие кондиционеров в автобусах, троллейбусах и другом транспорте зависит от решений регионов, муниципалитетов и перевозчиков. При этом даже при обновлении автопарка комфортные условия для пассажиров обеспечивают не везде. Если установить кондиционеры на изношенный транспорт невозможно или слишком дорого, такой подвижной состав предлагают заменять в приоритетном порядке.

Депутаты фракции «Новые люди» предложили сделать обязательной установку кондиционеров в общественном транспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение парламентариев к министру транспорта Андрею Никитину.

Инициативу направили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Олег Леонов и Антон Ткачев.

Депутаты предложили обязать устанавливать кондиционеры во весь новый общественный транспорт, который закупают для регулярных перевозок. Кроме того, они считают необходимым поэтапно оснащать климатическими системами старые автобусы и троллейбусы, если это возможно технически.

По мнению авторов инициативы, это позволит сделать поездки комфортнее и ускорит обновление старого общественного транспорта.