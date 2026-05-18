В «Единой России» раскритиковали запрет соцсетей для детей

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что «Единая Россия» не поддерживает идею запрета доступа к социальным сетям для детей младше 14 лет. По словам Боярского, внимание стоит сосредоточить на развитии российских платформ, где уделяют больше внимания борьбе с нежелательным и деструктивным контентом. «Регулировать доступ детей в социальные сети — это дело внутрисемейное», — отметил парламентарий.

Он также добавил, что общество «уже устало от подобных инициатив».

С предложением ограничить доступ к соцсетям для детей до 14 лет 17 мая выступил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. В разговоре с РИА Новости он заявил, что «разумные ограничения, безусловно, нужны».