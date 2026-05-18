В Бурятии мужчина убил жену, а после изнасиловал и зарезал падчерицу

Следствием установлено, что обвиняемый проживал в селе Бичура с супругой, ее несовершеннолетними дочерью и сыном. В конце апреля 2025 года мужчина из-за ссоры ударил падчерицу. После семейного скандала стал жить отдельно.

7 июня фигурант приехал к супруге, во дворе дома начал выяснять отношения. Затем напал на нее, избил и нанес множество ударов ножом по различным частям тела. На крики выбежала падчерица, которая попыталась помешать расправе.

Злоумышленник напал и на девочку. Отмечается, что мужчина затащил ее в баню, ударил по голове кирпичом, изнасиловал, после чего ударил ножом в шею, по туловищу и руке.

Обе скончались на месте. Уточняется, что преступления совершены на глазах малолетнего мальчика. По данным СК, ребенку причинена психотравма, вызвавшая расстройство здоровья.

Уголовное дело направили в суд.