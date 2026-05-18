Всего с января по апрель 2026 года в регионе построили 4191 квартиру. Их площадь — 268,5 тысяч м². 57% общего объема жилья введено в городской местности, 43% - в сельской. Населением за счет собственных и заемных средств построено 856 домов общей площадью 117,7 тыс. м², на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — 137 домов общей площадью 9,8 тыс. м².

В 2026 году в Рязанской области возвели 10 многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Рязаньстата.

42% введенных жилых домов — блочные, 27% - деревянные, 16% - кирпичные.

По вводу жилья лидируют: Рязань — 139 тыс. м², Рязанский округ — 74,3 тыс. м², Касимовский округ — 7,7 тыс. м², Спасский округ — 7,4 тыс. м².

Ранее стало известно, что средний размер ипотеки в Рязанской области за год вырос до четырех млн.