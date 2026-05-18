Ученые обнаружили на обратной стороне Солнца опасную активную зону

Ученые зафиксировали на обратной стороне Солнца крупную группу пятен, которая может стать одним из самых опасных центров солнечной активности за последние годы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Ученые отметили, что похожая группа активности появлялась в мае 2024 года. Тогда серия мощных вспышек и последующих ударов по Земле вызвала сильнейшую магнитную бурю за последние 20 лет.

Специалисты рассказали, что гигантскую активную область наблюдает космический аппарат Solar Orbiter.

«Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца», — сообщили в лаборатории.

По данным специалистов, примерно через неделю активная область появится в поле зрения Земли на левом краю Солнца. Еще около недели потребуется, чтобы она заняла положение напротив Земли.

При этом ученые подчеркивают, что предсказать дальнейшее развитие ситуации пока невозможно. За две недели солнечные пятна могут как исчезнуть, так и спровоцировать серию мощных вспышек. Сейчас активная область, по оценке специалистов, продолжает набирать энергию.

Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.