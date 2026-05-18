Тушенка скопинского производства не прошла проверку «Общественного контроля»

Специалисты «Общественного контроля» (защита прав потребителей в Петербурге) выявили нарушения в консервах «Свинина тушеная» от Скопинского мясоперерабатывающего комбината. Вместо положенных 16% белка в продукте оказалось всего 7,88%, а жира — 23,7% при норме не более 18%. Это не первый случай: в 2024 году «Говядина тушеная» той же марки также попала в черный список — белка было 9,27% вместо 15%, жира 20,1% вместо 17%, а кусочки мяса весили менее 30 гр.