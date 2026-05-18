Суд в Москве оштрафовал Epic Games на 2 млн рублей

Судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Epic Games на 2 млн рублей за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Компанию признали виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.