Суд в Москве оштрафовал Epic Games на 2 млн рублей
Судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Epic Games на 2 млн рублей за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Компанию признали виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.
Epic Games известна как разработчик игрового движка Unreal Engine, который используют при создании видеоигр, фильмов и архитектурной визуализации. Также компания выпустила игры Unreal, Gears of War, Infinity Blade и Fortnite.