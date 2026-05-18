Силы ПВО перехватили 91 украинский беспилотник над Россией

БПЛА самолетного типа уничтожили в период с 07.00 до 16.00. Дроны сбили над Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Тульской областями, московским регионом и Краснодарским краем.