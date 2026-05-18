С начала года в России подорожал полис ОСАГО

С начала 2026 года в России подорожал полис ОСАГО. Об этом 18 мая сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Отмечается, что с января по апрель годовой полис ОСАГО подорожал на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Его средняя стоимость составила 7 555 рублей.

При этом количество годовых полисов ОСАГО незначительно уменьшилось — с 14,017 до 13,819 млн. Кроме того, сборы премий выросли на полтора процента, достигнув 104,4 млрд рублей.

Между тем общее число заключенных договоров ОСАГО значительно выросло за счет массового распространения краткосрочных полисов, заявили страховщики. Со ссылкой на данные Национальной страховой информационной системы отмечается, что их продажи за январь-апрель увеличились в 6,7 раз и достигли 8,139 млн штук.

Так, общее количество заключенных договоров ОСАГО увеличилось в 1,45 раза по сравнению с прошлым годом. Оно достигло 21,96 млн договоров.