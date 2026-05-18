РязГМУ почти в четыре раза увеличит целевой набор для Тамбовской области на «Лечебное дело»

В 2026 году Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова выделит для абитуриентов из Тамбовской области 57 целевых мест по специальности «Лечебное дело» вместо 15, а также одно место на «Стоматологию» и впервые шесть — на «Педиатрию».

Об этом сообщили в пресс-службе университета, передает ТАСС.

На дне открытых дверей в Моршанске ректор РязГМУ Роман Калинин рассказал о работе профильных медицинских классов, которые уже действуют в Моршанске и Первомайском, и о планах расширить их сеть.

Он подчеркнул, что университет выстраивает непрерывную модель «школа — вуз — профессия», помогая мотивированным школьникам осознанно выбрать профессию врача и с первых курсов погружаться в профессиональную среду с использованием симуляционных центров, VR-комплексов и научной работы.