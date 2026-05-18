Рязанские специалисты выявили нарушения при продаже семян

В Рязанской области специалисты отдела фитосанитарного и семенного контроля провели выездные проверки торговых точек, где индивидуальные предприниматели продавали пакетированные семена сельскохозяйственных растений. В ходе обследований установили факты продажи семян сортов, не включенных в госреестр. Среди них — огурцы «Селедочка» и «Алладин», томаты «Йетина мать», «Стерлядь» и «Дрова для дома», морковь «Зайка Моя» и «Нандрин», свекла «Тетя Мотя», а также капуста «Чудо на рекорд».

Проверки затронули семена культур, которые входят в перечень растений, имеющих значение для продовольственной безопасности России. По закону такие сорта и гибриды должны быть включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

В ходе обследований установили факты продажи семян сортов, не включенных в этот реестр.

Среди них — огурцы «Селедочка» и «Алладин», томаты «Йетина мать», «Стерлядь» и «Дрова для дома», морковь «Зайка Моя» и «Нандрин», свекла «Тетя Мотя», а также капуста «Чудо на рекорд».

Все выявленные партии зафиксировали с помощью мобильного приложения «Инспектор», проведя фото- и видеосъемку. Материалы направят для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.