Россиянам рассказали, какие справки можно получить без посещения врача

Рецепт на лекарство, сертификат о профилактических прививках, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение доступны на «Госуслугах». Также россияне могут дистанционно записаться на прием, профосмотры, вызвать врача на дом.

Россиянам рассказали, какие справки можно получить без посещения врача. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Рецепт на лекарство, сертификат о профилактических прививках, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение доступны на «Госуслугах».

Также россияне могут дистанционно записаться на прием, профосмотры, вызвать врача на дом.