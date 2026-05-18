Врач-инфекционист Юлия Ермолаева заявила, что дачникам стоит отказаться от курения и перекусов ради защиты от хантавируса, поскольку это создает риск заражения через слизистую. Она отметила, что при уборке помещений, где обитают грызуны, работать нужно в респираторе и резиновых перчатках с использованием дезинфицирующих средств. Кроме того, не рекомендуется подметать сухим веником, так как это может поднять в воздух зараженную пыль. Заразиться можно через вдыхание пыли с высохшими выделениями зараженных грызунов, при контакте с ними или при употреблении загрязненных продуктов. Эксперт рекомендует хранить продукты в недоступных для грызунов местах, употреблять только кипяченую или бутилированную воду, своевременно вывозить мусор и проводить дератизацию.

Россиянам рассказали, как защититься от хантавируса. Об этом сообщает URA.RU.

