Россиян предупредили о магнитных бурях

Отмечается, что в понедельник, 18 мая, около 18 часов ожидается сильная буря продолжительностью два часа. Также прогнозируют явление во вторник, 19 мая. Средняя по силе магнитная буря накроет Землю с 4 до 6 утра. Со среды по пятницу, с 20 по 22 мая, обстановка будет спокойная. В субботу, 23 мая, прогнозируют сильную магнитную бурю. Точное время пока неизвестно. В воскресенье, 24 мая, магнитных будь не ожидается.