Расчетный курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с 2023 года

Отмечается, что в понедельник, 18 мая, в 15.17 курс доллара опустился на 92 копейки относительно предыдущего закрытия — до 72,07 рубля. Минутами ранее он снижался до 71,99 рубля. По данным агентства, это произошло впервые с 8 февраля 2023 года.

Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 72 рублей впервые с 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

