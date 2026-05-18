Продажи Skoda в России выросли в три раза с начала года

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что в январе-апреле 2026 года в России было зарегистрировано 2677 новых легковых автомобилей Skoda, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (903 машины). Самой популярной моделью стала Skoda Superb — 1789 штук (66,8% спроса). Также россияне часто выбирали Karoq, Kamiq и Kodiaq.