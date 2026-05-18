Представитель Рязанского приборного завода победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии»
Работники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) заняли первое и третье места на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов из сборочно-монтажных цехов Ирина Кутинова и Александр Пискулин представили ГРПЗ на региональном этапе конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры». Ирина заняла первое место и представит регион на федеральном уровне, Александр стал бронзовым призером.

Первый этап конкурса представлял собой теоретическое задание в виде теста, на которое отводилось 50 минут. Вторая часть заключалась в выполнении практического задания, состоящего из трех модулей. Конкурсантам необходимо было произвести поверхностный монтаж, выводной монтаж и демонтаж печатных плат.

«Ирина Кутинова работает на заводе три с половиной года. Она зарекомендовала себя с самой хорошей стороны, пользуется авторитетом в своем коллективе, стремится к профессиональному росту, является наставником. Приняла участие в конкурсе в первый раз и сразу — победа. Александр Пискулин был победителем регионального этапа конкурса профмастерства в 2025 году и в этот раз показал достойный результат. За это время Александр повысил свой разряд с четвертого до шестого. Поздравляю победителя и призера с заслуженной победой!» — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В состязаниях, которые прошли на базе Рязанского колледжа электроники, приняли участие шесть ведущих предприятий Рязани.

Региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» организован министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области. Его цели — повышение престижа рабочих профессий, пропаганда их достижений и распространение передового опыта, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства.