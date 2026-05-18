Поезда, следующие через Рязань, задержались в пути

Поезда опаздывают из-за перекрытия Крымского моста. Ограничение действовало с 21 часа 17 мая до 07:29 18 мая из-за опасности БПЛА. Задерживаются 9 поездов с остановкой в Рязани: № 007 Санкт-Петербург — Севастополь — опоздание на 8,5 № 092 Москва — Севастополь — опоздание на 5 часов; № 028 Москва — Симферополь — опоздание на 4 часа; № 179 Санкт-Петербург — Евпатория — опоздание на 3 часа; № 028 Симферополь — Москва — опоздание на 10 часов; № 180 Евпатория — Санкт-Петербург — опоздание на 8 часов; № 008 Севастополь — Санкт-Петербург — опоздание на 8 часов; № 168 Симферополь — Москва — опоздание на 7 часов; № 092 Севастополь — Москва — опоздание на 4 часа. Отмечается, что пассажиров поездов, которые задерживаются больше чем на четыре часа, обеспечили питанием и водой.