Поезда, следующие через Рязань, задержались в пути
Поезда, следующие через Рязань, задержались в пути. Об этом сообщает РИА Новости.

Поезда опаздывают из-за перекрытия Крымского моста. Ограничение действовало с 21 часа 17 мая до 07:29 18 мая из-за опасности БПЛА.

Задерживаются 9 поездов с остановкой в Рязани:

  • № 007 Санкт-Петербург — Севастополь — опоздание на 8,5
  • № 092 Москва — Севастополь — опоздание на 5 часов;
  • № 028 Москва — Симферополь — опоздание на 4 часа;
  • № 179 Санкт-Петербург — Евпатория — опоздание на 3 часа;
  • № 028 Симферополь — Москва — опоздание на 10 часов;
  • № 180 Евпатория — Санкт-Петербург — опоздание на 8 часов;
  • № 008 Севастополь — Санкт-Петербург — опоздание на 8 часов;
  • № 168 Симферополь — Москва — опоздание на 7 часов;
  • № 092 Севастополь — Москва — опоздание на 4 часа.

Отмечается, что пассажиров поездов, которые задерживаются больше чем на четыре часа, обеспечили питанием и водой.