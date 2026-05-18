Песков заявил, что ядерное сдерживание защищает Россию от угроз ее существованию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил, что ядерное оружие — краеугольный камень нацбезопасности страны. Представитель Кремля подчеркнул, что именно оно защищает Россию от угроз ее существованию. «Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание — это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности», — сказал Песков.
Фото и видео: Telegram-канал Павла Зарубина.