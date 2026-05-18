Павел Малков: Обновляем библиотеки в регионе по нацпроекту «Семья»

Об этом сказал Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков, комментируя работу по развитию учреждений культуры в регионе в рамках национального проекта «Семья» и Народной программы.

По словам Губернатора, за последние пять лет в Рязанской области модернизировано 30 библиотек. В каждой из них появились современные читательские залы, пространства для работы и отдыха. «Интерьеры оформили с учетом истории и традиций нашего края. Учреждения оснастили новой мебелью и компьютерами с доступом в Интернет, пополнили книжные фонды. Эту работу ведем в рамках Народной программы „Единой России“ — по наказам и предложениям жителей, — сказал Павел Малков. — До конца этого года по нацпроекту „Семья“ откроются еще пять современных пространств в Кадомском, Шацком, Михайловском, Касимовском округах и Шиловском районе».