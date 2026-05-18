Партия «Новые люди» и фонд «Второй шанс» запустили в Рязани проект помощи зависимым

Партия «Новые люди» и эксперты фонда «Второй шанс» запустили в Рязани проект по борьбе с зависимостями. Уже прошли первые профилактическая встречи в учебных заведениях, а также круглые стол с участием экспертов — специалистов, которые каждый день работают с зависимыми, а также их семьями. Это представители психологических центров, рехабов, семейные и подростковые психотерапевты.

Согласно статистике, каждый второй зависимый в России начинает употреблять запрещённые вещества ещё в школе. Поэтому, одна из основных задач специалистов, которые будут работать в тесной связке с фондом — дать важную, ценную и в первую очередь практическую информацию. Эксперты рассказывают родителям, на какие тревожные сигналы нужно обратить внимание и куда в таких случаях обращаться.

«Тема зависимостей у нас во многом табуирована, о ней не принято говорить. Но с каждым годом масштаб проблемы растёт. Дети каждый день видят рекламу запрещённых веществ, многие решают их попробовать. Чтобы это исправить, мы запустили серию профилактических встреч. На них рассказываем, как правильно поговорить с ребёнком и научить его говорить „нет“. Этой работой занимаемся в разных регионах, в том числе начали её в Рязанской области», — рассказывает один из основателей фонда «Второй шанс», депутат от партии «Новые люди», Дарья Карасева.

Эксперты фонда «Второй шанс» в Рязанской области будут работать сразу по нескольким направлениям. Это не только профилактика и встречи с родитетелями, но также создание стандартов работы для рехабов. Уже разработан Кодекс этичной реабилитации. Свои подписи под ним оставляют учреждения, которые применяют только гуманные методы, основанные на доказательной медицине. Все это делается не просто так, а для борьбы с так называемыми «чёрными» рехабами, где зависимым людям не помогают, а калечат.

Также запущен сайт , площадка для общения и специальный чат для родителей.

Совместно с экспертами специалисты «Второго шанса» работают над законопроектами. Ведь, как отмечают представители фонда, главная цель — навести порядок в сфере реабилитации и создать безопасную систему помощи зависимым.

Так уже подготовлена инициатива о так называемом «сборе совести».

«Табак и алкоголь легко доступны — и для многих становятся первой ступенькой на пути к более тяжёлым зависимостям. Поэтому предлагаем ввести на них специальный сбор в 3% от выручки. Эти деньги должны идти в отдельный государственный фонд, где будут формироваться сертификаты на оплату лечения. Единый сертификат даст возможность пройти лечение от наркомании, алкоголизма или табачной зависимости», — отметил инициатор создания фонда «Второй шанс», вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.