Над территорией России за ночь сбили 50 украинских беспилотников

Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что БПЛА перехватили над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.