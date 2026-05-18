На улице Гагарина в Рязани прорвало канализацию

В Рязани у здания бывшей школы № 5 на улице Гагарина произошел прорыв канализации. Об этом сообщил местный житель в социальных сетях. «Это у нас сегодня так опрессовку провели… «, — написал комментатор. На снимках видно, как нечистоты вытекают из люка и растекаются по тротуару. Жидкость имеет характерный темно-коричневый цвет.

