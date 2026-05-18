Мошенники начали обвинять россиян в спонсировании терроризма, требуя деньги

В России активизировались мошенники, которые под видом сотрудников спецслужб обвиняют граждан в спонсировании терроризма и требуют перевести деньги в некий «резервный фонд». Как сообщает РИА Новости, правоохранительные органы предупреждают о новом способе мошенничества, который уже привел к крупным финансовым потерям. Схема действий злоумышленников начинается с телефонного звонка от имени бывшего начальника жертвы, который якобы сообщает о проверке в связи с утечкой данных. Позже мошенники представляются сотрудниками спецслужб и утверждают, что с банковских счетов гражданина проходили подозрительные платежи, связанные с финансированием преступлений. Для «решения вопроса» они предлагают перевести все сбережения на «безопасные счета».

В одном из случаев жертва перевела мошенникам более 41 миллиона рублей. Правоохранительные органы и представители банков подчеркивают, что никогда не обращаются к гражданам с просьбами перевести деньги на «резервные фонды» и призывают быть внимательными к подобным звонкам.