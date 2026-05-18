Мошенники начали обманывать семьи пропавших без вести от лица сотрудников МККК

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) с целью обмана родственников людей, пропавших без вести в ходе конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу делегации МККК в Москве Ранию Машлаб. По ее словам, ситуация вызывает серьезное беспокойство, так как семьи военных и пропавших становятся жертвами мошеннических схем. Злоумышленники используют тревогу и уязвимость этих людей, представляясь сотрудниками Красного Креста или других организаций. Отмечается, что МККК активно работает над тем, чтобы предупредить семьи о существующих мошеннических схемах и помочь им распознать обман.

Машлаб подчеркнула важность информирования людей о реальных методах работы организации, чтобы они могли защитить себя от мошенников.