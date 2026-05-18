Минтруд: россиянин может взять отпуск вне графика во время декрета жены

Как разъяснили в министерстве, отпуск можно взять как до, так и после рождения ребенка. Стаж работы не имеет значения. Разрешено взять все дни отпуска или только часть. При этом работодатель не может отказать, уточнили в Минтруде. Чтобы оформить такой отпуск, нужно написать заявление.

В России мужчины могут оформить оплачиваемый отпуск вне графика, если жена в декрете. Об этом 18 мая сообщил Минтруд в канале на платформе «Макс».

Как разъяснили в министерстве, отпуск можно взять как до, так и после рождения ребенка. Стаж работы не имеет значения.

Разрешено взять все дни отпуска или только часть. При этом работодатель не может отказать, уточнили в Минтруде.

Чтобы оформить такой отпуск, нужно написать заявление.