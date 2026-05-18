Малков поднял вопрос об уборке Рязани после зимы
Губернатор Павел Малков поднял вопрос об уборке Рязани после зимы. Он озвучил эту тему на заседании правительства в понедельник, 18 мая, сославшись на многочисленные обращения горожан в социальных сетях.

Глава региона зачитал несколько жалоб из соцсетей. Рязанцы пишут о неубранных проезжих частях и тротуарах, грязи на Ряжском шоссе — там разделительная полоса напоминает холм из пыли и песка. На Михайловском шоссе, по словам жителей, лежит зимняя грязь. В списке проблемных улиц — Большая, Ленкома, Маяковского, район Недостоево.

«Город уже серьезно почистили после зимы, но грязи хватает», — резюмировал Малков.

Губернатор попросил прокомментировать ситуацию мэра Рязани.

«Проводим уборку грунтовых наносов, мойку тротуаров и дорог. Работы идут от центральных улиц — и постепенно переходим в районы. По Недостоеву: начнем на этой неделе, к концу недели завершим. Все обращения жителей включим в план работ», — сказал мэр Борис Ясинский.