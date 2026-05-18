Косуля забежала на участок к жительнице рязанского села

Женщина утром вышла на участок проверить кур. Среди хозяйственных построек ходила косуля. «Это была небольшая косуля, просто малыш. Она ловко скакала по огороду и принюхивалась, даже пыталась понюхать мне руку. Но уже через минуту косуля-детеныш развернулась, прошлась вдоль забора и скрылась из виду той же дорогой, что и пришла», — рассказала хозяйка участка.

Косуля забежала на участок к жительнице села Чёрная Слобода Шацкого района. Об этом сообщил 18 мая ИД «Пресса».

Местные жители сообщили «Прессе», что животные из ближайшего леса подходят иногда к домам и бродят по земельным участкам.