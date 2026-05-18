Главу рязанского КФХ оштрафовали после проверки Россельхознадзора

ИП глава КФХ Коткова Е. А. в Рязанской области получила штраф за неисполнение представления Управления Россельхознадзора. Об этом сообщает ведомство. В ноябре 2025 года сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую документарную проверку хозяйства на соблюдение требований законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. По итогам проверки 25 декабря 2025 года Коткову привлекли к административной ответственности.

ИП глава КФХ Коткова Е. А. в Рязанской области получила штраф за неисполнение представления Управления Россельхознадзора. Об этом сообщает ведомство.

В ноябре 2025 года сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую документарную проверку хозяйства на соблюдение требований законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

По итогам проверки 25 декабря 2025 года Коткову привлекли к административной ответственности. Кроме того, Россельхознадзор направил в адрес предпринимателя представление с требованием устранить причины и условия, которые способствовали совершению правонарушения.

Документ поступил адресату 26 декабря 2025 года по электронной почте. По закону глава КФХ должна была в течение месяца рассмотреть представление, принять меры и сообщить о результатах в Управление Россельхознадзора. Однако ведомство не получило ответ в установленный срок.

После этого сотрудники Россельхознадзора возбудили дело по ст. 19.6 КоАП РФ в отношении должностного лица — ИП главы КФХ Котковой Е. А. Материалы передали мировому судье судебного участка № 55 судебного района Рязанского районного суда.

Суд признал Коткову виновной и назначил штраф в размере 4 тысяч рублей.