ФСБ предупредила рязанцев о мошеннических схемах вербовки в террористы

Управление ФСБ России по Рязанской области распространило официальное предупреждение о методах вербовки, которые используют украинские спецслужбы: злоумышленники представляются сотрудниками российских силовых структур и предлагают «легкий заработок» за выполнение заданий, которые на деле являются преступлениями. В ФСБ призвали жителей Рязанской области проявлять бдительность и немедленно сообщать о подозрительных предложениях или фактах вербовки по телефону доверия УФСБ России по Рязанской области: 8 (4912) 51-38-18.

В ведомстве подчеркнули, что украинские спецслужбы активно применяют мошеннические схемы для вовлечения граждан РФ в противоправную деятельность. Зачастую вербовщики выдают себя за представителей российских правоохранительных органов и предлагают «выйти из трудной ситуации», выполнив якобы простое задание.

«Это — вербовка, и вас используют в террористических целях», — подчеркнули в ФСБ.

Рязанцам напомнили, что представители правоохранительных структур не пишут и не звонят гражданам в мессенджерах. Сотрудники могут позвонить по телефону только для того, чтобы пригласить человека в территориальное подразделение, а при личной встрече обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение. Любые иные формы взаимодействия, по данным ФСБ, осуществляются мошенниками или террористами.

«Поддавшись на уловки, вы станете участником преступления террористического характера», — акцентировали в управлении.

Особое внимание силовики уделили схемам с денежным вознаграждением за, казалось бы, безобидные действия. Злоумышленники могут предлагать небольшую сумму денег за несколько фотографий — например, здания отделения МВД или «коробки» возле железнодорожных путей. Согласившись на такое предложение, рязанец рискует попасть под уголовную ответственность, в том числе по статье о государственной измене.