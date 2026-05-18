Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
27°
Втр, 19
28°
Срд, 20
27°
ЦБ USD 72.35 -0.78 19/05
ЦБ EUR 84.07 -1.11 19/05
Нал. USD 74.75 / 74.60 18/05 18:25
Нал. EUR 89.71 / 90.00 18/05 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 140
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 404
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 441
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
6 810
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ФСБ предупредила рязанцев о мошеннических схемах вербовки в террористы
Управление ФСБ России по Рязанской области распространило официальное предупреждение о методах вербовки, которые используют украинские спецслужбы: злоумышленники представляются сотрудниками российских силовых структур и предлагают «легкий заработок» за выполнение заданий, которые на деле являются преступлениями. В ФСБ призвали жителей Рязанской области проявлять бдительность и немедленно сообщать о подозрительных предложениях или фактах вербовки по телефону доверия УФСБ России по Рязанской области: 8 (4912) 51-38-18.

Управление ФСБ России по Рязанской области распространило официальное предупреждение о методах вербовки, которые используют украинские спецслужбы: злоумышленники представляются сотрудниками российских силовых структур и предлагают «легкий заработок» за выполнение заданий, которые на деле являются преступлениями террористической направленности.

В ведомстве подчеркнули, что украинские спецслужбы активно применяют мошеннические схемы для вовлечения граждан РФ в противоправную деятельность. Зачастую вербовщики выдают себя за представителей российских правоохранительных органов и предлагают «выйти из трудной ситуации», выполнив якобы простое задание.

«Это — вербовка, и вас используют в террористических целях», — подчеркнули в ФСБ.

Рязанцам напомнили, что представители правоохранительных структур не пишут и не звонят гражданам в мессенджерах. Сотрудники могут позвонить по телефону только для того, чтобы пригласить человека в территориальное подразделение, а при личной встрече обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение. Любые иные формы взаимодействия, по данным ФСБ, осуществляются мошенниками или террористами.

«Поддавшись на уловки, вы станете участником преступления террористического характера», — акцентировали в управлении.

Особое внимание силовики уделили схемам с денежным вознаграждением за, казалось бы, безобидные действия. Злоумышленники могут предлагать небольшую сумму денег за несколько фотографий — например, здания отделения МВД или «коробки» возле железнодорожных путей. Согласившись на такое предложение, рязанец рискует попасть под уголовную ответственность, в том числе по статье о государственной измене.

В ФСБ призвали жителей Рязанской области проявлять бдительность и немедленно сообщать о подозрительных предложениях или фактах вербовки по телефону доверия УФСБ России по Рязанской области: 8 (4912) 51-38-18.