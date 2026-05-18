Эксперт рассказал россиян о рисках умереть от заражения вирусом Эбола

Не стоит бояться эпидемии вируса Эбола в России, так как для его передачи нужны особые условия, и болезнь быстро становится тяжелой, рассказал доктор биологических наук Петр Чумаков, передает «Абзац».

Чумак отметил, что вероятность появления вируса в стране остается лишь теоретической.

Отмечается, что Эбола — это очень опасное заболевание с высокой смертностью и отсутствием специфического лечения. Однако, по словам Чумакова, болезнь не распространяется массово, так как у заболевших симптомы проявляются резко, и они не могут общаться с другими людьми.

Эксперт посоветовал россиянам избегать поездок в регионы с плохой эпидемиологической ситуацией. Соблюдение простых правил гигиены во время путешествий поможет снизить риски. Чумаков также рекомендовал не посещать места с высокой вероятностью вспышек Эболы и избегать плотного контакта с местным населением.