Эксперт рассказал россиян о рисках умереть от заражения вирусом Эбола

Не стоит бояться эпидемии вируса Эбола в России, так как для его передачи нужны особые условия, и болезнь быстро становится тяжелой, рассказал доктор биологических наук Петр Чумаков, передает «Абзац».
Чумак отметил, что вероятность появления вируса в стране остается лишь теоретической.
Отмечается, что Эбола — это очень опасное заболевание с высокой смертностью и отсутствием специфического лечения. Однако, по словам Чумакова, болезнь не распространяется массово, так как у заболевших симптомы проявляются резко, и они не могут общаться с другими людьми.
Эксперт посоветовал россиянам избегать поездок в регионы с плохой эпидемиологической ситуацией. Соблюдение простых правил гигиены во время путешествий поможет снизить риски. Чумаков также рекомендовал не посещать места с высокой вероятностью вспышек Эболы и избегать плотного контакта с местным населением.