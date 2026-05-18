Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
27°
Втр, 19
27°
Срд, 20
28°
ЦБ USD 73.13 -0.01 16/05
ЦБ EUR 85.18 -1.11 16/05
Нал. USD 75.06 / 74.70 18/05 14:10
Нал. EUR 89.86 / 89.92 18/05 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 111
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 372
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 409
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
6 750
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Эксперт рассказал россиян о рисках умереть от заражения вирусом Эбола
Не стоит бояться эпидемии вируса Эбола в России, так как для его передачи нужны особые условия, и болезнь быстро становится тяжелой, рассказал доктор биологических наук Петр Чумаков. Чумак отметил, что вероятность появления вируса в стране остается лишь теоретической. Отмечается, что Эбола — это очень опасное заболевание с высокой смертностью и отсутствием специфического лечения. Однако, по словам Чумакова, болезнь не распространяется массово, так как у заболевших симптомы проявляются резко, и они не могут общаться с другими людьми. Эксперт посоветовал россиянам избегать поездок в регионы с плохой эпидемиологической ситуацией. Соблюдение простых правил гигиены во время путешествий поможет снизить риски.

Не стоит бояться эпидемии вируса Эбола в России, так как для его передачи нужны особые условия, и болезнь быстро становится тяжелой, рассказал доктор биологических наук Петр Чумаков, передает «Абзац».

Чумак отметил, что вероятность появления вируса в стране остается лишь теоретической.

Отмечается, что Эбола — это очень опасное заболевание с высокой смертностью и отсутствием специфического лечения. Однако, по словам Чумакова, болезнь не распространяется массово, так как у заболевших симптомы проявляются резко, и они не могут общаться с другими людьми.

Эксперт посоветовал россиянам избегать поездок в регионы с плохой эпидемиологической ситуацией. Соблюдение простых правил гигиены во время путешествий поможет снизить риски. Чумаков также рекомендовал не посещать места с высокой вероятностью вспышек Эболы и избегать плотного контакта с местным населением.