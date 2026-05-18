Два астероида размером с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей
Два астероида, по размерам близкие к челябинскому метеориту, в течение суток пролетят в окрестностях Земли. Речь идет об объектах 2026 JH2 и 2026 KB. Астероид 2026 KB окажется ближе — он пройдет примерно в 230 тысячах километров от Земли. Максимальное сближение ожидается 18 мая в 18:15 мск. Более крупный 2026 JH2 пролетит на расстоянии около 91 тысячи километров в 01:00 мск 19 мая.

Два астероида, по размерам близкие к челябинскому метеориту, в течение суток пролетят в окрестностях Земли. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Речь идет об объектах 2026 JH2 и 2026 KB. Их обнаружили всего за несколько дней до сближения — 10 и 13 мая соответственно. По оценке ученых, размеры обоих астероидов составляют около 20 метров, поэтому их сравнивают с «близнецами» челябинского метеорита, который упал на Землю в феврале 2013 года.

Астероид 2026 KB окажется ближе — он пройдет примерно в 230 тысячах километров от Земли. Максимальное сближение ожидается 18 мая в 18:15 мск. Более крупный 2026 JH2 пролетит на расстоянии около 91 тысячи километров в 01:00 мск 19 мая.

Ученые отмечают, что опасности для Земли оба объекта не представляют. При этом подобные сближения считаются редкими для тел такого размера.

Также специалисты уточнили, что второй астероид имеет звездную величину около +12, поэтому при благоприятных условиях его можно увидеть в любительские телескопы.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.