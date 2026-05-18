Аномальная жара продержится в Рязанской области почти всю неделю. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

По словам метеорологов, аномально жаркая погода в регионах ЦФО сохранится в ближайшие пять суток. Столбики термометров могут подниматься до +32-33 градусов.

Но уже в субботу температура воздуха в Рязанской области начнет снижаться. Также, согласно прогнозам, в выходные в регионе ожидается дождь.

Ранее в Рязанской области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары.