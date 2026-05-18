21 мая состоится прямая линия с главой Рособрнадзора о проведении ЕГЭ и ОГЭ

Глава ведомства и специалисты расскажут обо всех нюансах сдачи ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2026 году. В частности, обсудят особенности экзаменов для выпускников из воссоединенных и приграничных регионов, правила пересдачи и процедуру апелляции. Задать свои вопросы можно заранее через специальную форму на сайте или с помощью ботов в мессенджерах MAX и Telegram.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев 21 мая в 10:30 проведет традиционную «горячую линию», посвященную предстоящей экзаменационной кампании. Прямой эфир будет доступен на радиостанциях РБК в Москве и Петербурге, а также на сайте РБК. Об этом сообщили в пресс-службе минобразования по региону.

