В рязанском посёлке отремонтируют одну из центральных улиц

В посёлке Старожилово начался капитальный ремонт улицы Толстого — одной из центральных в населённом пункте. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Протяжённость ремонтируемого участка — два километра. Отмечается, что улица ведёт к ключевым учреждениям: ЗАГСу, Петропавловской церкви, дому культуры, пенсионному фонду, парку и пляжу.

На участке заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, обустроят тротуары и обновят освещение.

По данным минтранса, уже восстановили кромки основания, выполнили фрезерование старого покрытия. Также установили новые опоры освещения. Продолжаются работы по укреплению основания методом холодной регенерации.

Завершить капремонт планируют к концу августа 2026 года.