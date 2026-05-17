Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 17
26°
Пнд, 18
26°
Втр, 19
26°
ЦБ USD 73.13 -0.01 16/05
ЦБ EUR 85.18 -1.11 16/05
Нал. USD 75.01 / 74.70 17/05 07:00
Нал. EUR 89.50 / 90.46 17/05 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 983
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 247
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 319
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
6 498
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России впервые оштрафовали компанию за жалобу, подготовленную с помощью ИИ
Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей кемеровское ООО «ЦСС». Поводом стала кассационная жалоба, подготовленная с помощью нейросети. Компания оспаривала взыскание 58 тысяч рублей за неоказание бухгалтерских услуг. К жалобе приложили подборку судебной практики с цитатами. Выяснилось, что большинство упомянутых постановлений либо не существует, либо не содержит указанных выводов. Кассационная инстанция отклонила жалобу. Аргумент об использовании ИИ не приняли как смягчающее обстоятельство. Суд подчеркнул, что ответственность за достоверность сгенерированного текста несет лицо, использовавшее технологию.

В России впервые оштрафовали компанию за жалобу, подготовленную с помощью ИИ. Об этом 16 мая сообщило издание 178.ru.

Отмечается, что арбитражный суд Западно‑Сибирского округа оштрафовал на 50 тысяч рублей кемеровское ООО «ЦСС». Поводом стала кассационная жалоба, подготовленная с помощью нейросети.

Компания оспаривала взыскание 58 тысяч рублей за неоказание бухгалтерских услуг. К жалобе приложили подборку судебной практики с цитатами, якобы подтверждающими позицию ООО «ЦСС», указано в публикации.

Выяснилось, что большинство упомянутых постановлений либо не существует, либо не содержит указанных выводов. Новый представитель компании признал этот факт.

По данным издания, кассационная инстанция отклонила жалобу и заявила, что предоставление заведомо ложных сведений — прямой обман суда и проявление неуважения к правосудию.

Аргумент об использовании ИИ не приняли как смягчающее обстоятельство, говорится в публикации. Суд подчеркнул, что ответственность за достоверность сгенерированного текста несет лицо, использовавшее технологию.