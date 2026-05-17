В России впервые оштрафовали компанию за жалобу, подготовленную с помощью ИИ

Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей кемеровское ООО «ЦСС». Поводом стала кассационная жалоба, подготовленная с помощью нейросети. Компания оспаривала взыскание 58 тысяч рублей за неоказание бухгалтерских услуг. К жалобе приложили подборку судебной практики с цитатами. Выяснилось, что большинство упомянутых постановлений либо не существует, либо не содержит указанных выводов. Кассационная инстанция отклонила жалобу. Аргумент об использовании ИИ не приняли как смягчающее обстоятельство. Суд подчеркнул, что ответственность за достоверность сгенерированного текста несет лицо, использовавшее технологию.