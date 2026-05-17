В России впервые оштрафовали компанию за жалобу, подготовленную с помощью ИИ. Об этом 16 мая сообщило издание
Отмечается, что арбитражный суд Западно‑Сибирского округа оштрафовал на 50 тысяч рублей кемеровское ООО «ЦСС». Поводом стала кассационная жалоба, подготовленная с помощью нейросети.
Компания оспаривала взыскание 58 тысяч рублей за неоказание бухгалтерских услуг. К жалобе приложили подборку судебной практики с цитатами, якобы подтверждающими позицию ООО «ЦСС», указано в публикации.
Выяснилось, что большинство упомянутых постановлений либо не существует, либо не содержит указанных выводов. Новый представитель компании признал этот факт.
По данным издания, кассационная инстанция отклонила жалобу и заявила, что предоставление заведомо ложных сведений — прямой обман суда и проявление неуважения к правосудию.
Аргумент об использовании ИИ не приняли как смягчающее обстоятельство, говорится в публикации. Суд подчеркнул, что ответственность за достоверность сгенерированного текста несет лицо, использовавшее технологию.