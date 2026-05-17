В Москве дорожное полотно на Северо-Восточной хорде провисло из-за пожара

Отмечается, что 17 мая загорелись складируемые отделочные материалы на Амурской улице. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На данный момент возгорание ликвидировано. Собеседник агентства заявил, что провисание дорожного полотна одного пролета СВХ наблюдалось по внешним признакам. Он также сообщил, что на место запрашивали пожарный поезд. В УГИБДД по Москве рассказали агентству, что из-за случившегося перекрывали движение транспорта по Северо-Восточной хорде — от Щелковского шоссе до 5-го проезда Подбельского.

Фото и видео: ТАСС.