В Минобрнауки рассказали, как увеличить шанс на поступление в вуз

Как заявили в министерстве, вузы могут начислить абитуриенту до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения. За значок ГТО, окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах школьников и волонтерских мероприятиях, прохождение военной службы по призыву или по контракту — до десяти баллов. Кроме того, шанс на поступление может увеличить наличие дополнительного образования творческой или спортивной направленности, а также статус победителя (призера) национального или международного чемпионата «Абилимпикс».

При поступлении на бакалавриат, специалитет, магистратуру и ординатуру за целевые достижения можно получить пять баллов, аспирантуру — от одного до пяти.