В Кремле допустили, что водители могут увидеть Путина за рулем в соседней полосе

Президент 11 мая лично заехал за своей первой учительницей Верой Гуревич в отель в Москве, где она остановилась, и пригласил на ужин. Пескова спросили, может ли обычный водитель увидеть Путина за рулем в соседней полосе. «Чисто теоретически — да», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В Кремле не исключили, что водители могут ехать по Москве и за рулем автомобиля в соседней полосе увидеть президента Владимира Путина. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

