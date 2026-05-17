С сайта рязанского минобразования исчезла информация о замглавы ведомства

Информация о заместителе министра образования Рязанской области Лидии Родиной исчезла с сайта ведомства. Предварительно, она могла покинуть пост. На данный момент официальных комментариев не поступало. Заместителями министра в настоящее время являются Евгений Хазов и Ольга Толубаева. Напомним, Лидия Родина пришла работать в ведомство в сентябре 2024 года.