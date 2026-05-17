Рязанцы заявили о повреждении машин из-за поджога

По словам водителей, инцидент произошел в ночь на 16 мая у дома № 4 на улице Княжье Поле. Отмечается, что мужчина с ребенком подошли к мусорке, которая находится рядом с парковкой, и подожгли ее. «В результате пострадало около шести машин. Мужчина был одет в белую футболку, кепку, темную кофту… Ребенок был в кепке и с самокатом. Если у кого-то есть видео, прошу связаться», — говорится в сообщении.

«В результате пострадало около шести машин. Мужчина был одет в белую футболку, кепку, темную кофту нараспашку… Ребенок был в кепке и с самокатом. Если у кого-то есть видео, прошу связаться», — говорится в сообщении.