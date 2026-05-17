Рязанцы хотели купить айфоны «по себестоимости» и лишились около восьми млн

Более 50 рязанцев хотели купить айфоны «по себестоимости» и лишились около восьми миллионов рублей. Об этом 17 мая сообщили в Telegram-канале «База».

Отмечается, что 35-летняя женщина «всегда вызывала доверие» и «имела широкий круг общения». По данным «Базы», в какой-то момент она начала предлагать знакомым айфоны и макбуки «по сниженным ценам», якобы у рязанки появились «свои каналы».

Уточняется, что первые сделки были успешными — телефоны и компьютеры женщина передавала. К ней обращались снова. Однако позже, как пишет канал, сделки начали срываться.

Общий ущерб более 50 пострадавших оценивают как минимум в восемь миллионов рублей, выяснила «База».

"Только одна из жертв — блогерша — отдала ей около 2,5 млн рублей. Деньги были и свои, и от знакомых. Девушка пыталась призвать [женщину] к ответу, но та в личной беседе посоветовала обращаться в полицию, а потом перестала выходить на связь", — говорится в сообщении.

На женщину возбуждено уголовное дело о мошенничестве, заключили в публикации.

Фото: Telegram-канал «База».