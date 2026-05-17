Из-за ям на мосту через Оку рязанцы застряли в пробке

Солотчинское шоссе встало в пробку. Об этом сообщили РЗН. инфо читатели. Затор образовался от моста через Оку до села Шумашь в сторону города. По словам водителей, ДТП на участке нет. Они утверждают, что рязанцы вынуждены медленно объезжать ямы на мосту, из-за чего и собралась пробка.