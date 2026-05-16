Южная Корея окончательно запретит собачье мясо в 2027 году

Новые правила охватывают не только забой и торговлю, но и коммерческое разведение животных. Для контроля за исполнением закона создадут специальные инспекционные группы. Нарушителям грозят крупные штрафы или уголовное преследование. Проверки затронут как действующие, так и уже закрытые фермы — чтобы исключить тайное разведение. По данным ведомства, 82% таких хозяйств уже прекратили работу: с 2024 года закрылись 1265 из 1537 ферм. Оставшиеся обязаны остановиться до конца 2026 года.

С 2027 года в Южной Корее вступит в силу полный запрет на употребление в пищу мяса собак. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства страны, написали в материале news.ru.

Новые правила охватывают не только забой и торговлю, но и коммерческое разведение животных. Для контроля за исполнением закона создадут специальные инспекционные группы. Нарушителям грозят крупные штрафы или уголовное преследование.

Проверки затронут как действующие, так и уже закрытые фермы — чтобы исключить тайное разведение. По данным ведомства, 82% таких хозяйств уже прекратили работу: с 2024 года закрылись 1265 из 1537 ферм. Оставшиеся обязаны остановиться до конца 2026 года.