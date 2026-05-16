В Рязани задержали рецидивистку, отобравшую телефон у прохожей
В Рязани оперативники задержали 36-летнюю женщину, которую подозревают в нападении на прохожую с целью грабежа. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Инцидент произошел ночью в Приокском поселке на улице Энгельса. 50-летняя местная жительница возвращалась домой, когда к ней подбежала незнакомка, выхватила из рук дорогой телефон и скрылась. Потерпевшая запомнила приметы нападавшей и сразу обратилась в полицию.

По описанию оперативники быстро вычислили подозреваемую — ранее судимую рязанку, проживавшую по соседству. Дома ее не оказалось, но полицейские нашли женщину в квартире знакомых и задержали.

Как выяснилось, у задержанной после вчерашнего застолья было тяжелое похмелье, а денег на опохмел не было. Она вышла на улицу, присмотрела позднюю прохожую и решилась на грабеж. Похищенный телефон злоумышленница быстро продала за бесценок, а вырученные деньги потратила на алкоголь.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ей грозит до семи лет лишения свободы. Женщину арестовали.