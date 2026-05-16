В Рязани возбудили уголовное дело о краже из ПВЗ на 580 тысяч рублей

Прокурор области Дмитрий Коданёв рассмотрел обращение индивидуального предпринимателя о краже из пункта выдачи заказов. Проверка установила, что сотрудница маркетплейса похитила товара ценности на сумму более 580 тысяч рублей, ущерб был удержан с предпринимателя. После того как следственные органы первоначально отказали в возбуждении дела, прокурор признал это решение необоснованным. По результатам прокурорского вмешательства уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере) все же возбуждено. Ведутся следственные действия.

Прокуратура Рязанской области подвела итоги работы с обращениями граждан за минувшую неделю. В органы надзора поступило 645 заявлений, из них 205 разрешены по существу. В том числе 37 касались действий судебных приставов, 32 — нарушений в сфере ЖКХ, 29 — порядка регистрации сообщений о преступлениях.

