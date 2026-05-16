В России повысят пошлины за телефонные номера впервые за 12 лет

Согласно документу, опубликованному на сайте министерства, решение было принято на мартовском заседании Межведомственной рабочей группы по оптимизации процессов в сфере лицензирования. Теперь пошлина за один телефонный номер вырастет с 50 до 100 рублей, а за код идентификации сетей мобильной связи — с 3,25 млн до 6,5 млн рублей. Последний раз размер этих госпошлин менялся в 2014 году: тогда плату за номер подняли с 20 до 50 рублей, а за код идентификации — с 2 млн до 3,25 млн рублей. Новые тарифы вступят в силу с 1 июня 2026 года.

Минцифры России уведомило операторов связи об увеличении госпошлин за ресурсы нумерации в два раза. Новые тарифы вступят в силу с 1 июня 2026 года, написали в материале РБК.

