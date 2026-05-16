В прокуратуре рассказали рязанцам, как не стать жертвой телефонных мошенников

В прокуратуре подчеркнули, что кибермошенники используют изощренные методы воздействия на эмоции людей и применяют современные технологии, чтобы их схемы выглядели правдоподобнее. Чаще всего жертвами мошенников становятся люди в возрасте от 25 до 64 лет. В ведомстве напомнили основные правила безопасности. Рязанцам посоветовали никогда не сообщать личные данные, включая пароли, пин-коды, реквизиты банковских карт и коды из смс. Также порекомендовали проверять информацию: если звонящий представляется сотрудником банка, полиции или госоргана, лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру организации.

В ведомстве призвали не поддаваться панике, даже если мошенники давят и угрожают. Банки никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» или «резервные карты».

Кроме того, в ведомстве напомнили о типичных схемах обмана. Мошенники часто сообщают о блокировке карты, проблемах родственников, фальшивых выигрышах или подозрительных операциях.

В прокуратуре призвали жителей региона быть бдительными и не доверять звонкам от незнакомцев.