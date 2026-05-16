В мэрии сообщили о временном закрытии остановки на улице Новоселов

В горадминистрации проинформировали жителей о временном закрытии остановочного пункта у дома № 42 на улице Новоселов «Сбербанк» в связи с проведением работ, направленных на обеспечение безопасности пешеходов и пассажиров. На время ремонта жители могут воспользоваться ближайшей остановкой «Шереметьево». Маршруты общественного транспорта курсируют в штатном режиме. После завершения работ остановочный комплекс будет размещен в зеленой зоне — чуть дальше от текущего местоположения.

